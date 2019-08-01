بلعمري الشباب ينحر 60 أضحية في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أوصى مدافع فريق الشباب الكروي، الجزائري الدولي جمال بلعمري، بتقديم 60 أضحية لنحرها في الجزائر يوم عيد الأضحى المبارك، تقدم نيابة عن الفقراء والضعفاء، حيث لقيت المبادرة إشادة الجزائريين إلى جانب محبيه ومعجبيه داخل بلاده وخارجها. وكان محترف الشباب قبل التحاقه بمعسكر فريقه الحالي بألمانيا قبل بتزويج 3 من شبان الحي الذي يعيش فيه، بعد أن تكفل بجميع مصاريف زيجاتهم.

والتحق جمال بلعمري بمعسكر الشباب الأسبوع الحالي، وأهدى رئيس النادي خالد البلطان قميص منتخب بلاده الذي شارك به في نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي حققت الجزائر بطولتها، والذي يحمل تواقيع جميع اللاعبين الذين شاركوا في النهائي التاريخي.