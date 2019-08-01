شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض انتقال معروف يوسف لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي الزمالك، انتقال النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق، لصفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفى الجاري. كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن نادي سموحة أبدى رغبة فى التعاقد مع معروف يوسف بناءا على رؤية الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن المقتنع تمام بقدرات اللاعب النيجيري الفنية والبدنية. Advertisements وأبدى معروف يوسف ترحيبه بالانتقال لصفوف سموحة فى ظل العلاقة الجيدة بينه وبين حسام حسن لكن مجلس إدارة الزمالك رفض بشكل قاطع وأخطر اللاعب بعدم انتقاله للنادي الساحلي. وأعلن نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن صفقات الموسم الجديد، خلال مؤتمر صحفى لمرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء وضمت الصفقات كلا من الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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