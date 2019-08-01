شكرا لقرائتكم صراع ثلاثي لخطف ديفندر سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل إسلام صالح لاعب خط وسط فريق سموحة، بؤره اهتمامات العديد من أندية للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجارى. Advertisements وأبدت أندية الإسماعيلي ومصر المقاصة ووادي دجلة رغبة فى التعاقد مع لاعب وسط سموحة. وينتظر ديفندر سموحة إنهاء صفقه انتقاله لأحد تلك الأندية في ظل رغبته في الرحيل من النادي السكندري في الصيف الجاري خصوصا بعد تعاقد الفريق الساحلي مع العديد من اللاعبين الجدد فى نفس مركزه.

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