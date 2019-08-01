شكرا لقرائتكم الاتحاد يقسو على أسوان بخماسية مقابل هدف فى المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال اللقاء الودى الذى انتهى منذ قليل أمام أسوان أحد الفرق الصاعدة للدورى الممتاز وانتهى اللقاء الذى أقيم فى الرابعة عصرا على ملعب المكس بخماسية مقابل هدف.

أحرز الأهداف السيد سالم فى الدقيقه 22 من ضربة جزاء، وأضاف خالد قمر الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 30 و37 لينتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

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ومع بداية الشوط الثانى كثف الاتحاد من هجومه ليضيف محمد ناجى جدو الهدف الرابع فى الدقيقه 47 واختتم محمد عبد المجيد اهداف الاتحاد فى الدقيقه 59، ونجح أسوان فى إحراز هدفه الوحيد فى الدقيقة 70.

وأشرك طلعت يوسف العديد من الصفقات الجديده خلال اللقاء وأشاد بالروح القتاليه للاعبين والقدره على احراز الاهداف خلال اللقاء