شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الأهلي يخطف عمرو مرعي من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار الثقيل، نجح مسئولو النادي الأهلي، فى الحصول على توقيع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز، خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدا لضمه بالميركاتو الصيفى الحالي لتدعيم هجوم المارد الأحمر.

عمرو مرعي كان قريب من الزمالك



وشهدت الساعات الماضية، اقتراب عمرو مرعي من الانتقال لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد اتفاق ناديي الزمالك وبيراميدز على الصفقة لكن رفض عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء الرحيل والانتقال لصفوف مصر المقاصة أدى لتوقف المفاوضات لكثرة المهاجمين فى القائمة البيضاء.

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عمرو مرعي يحل أزمة هجوم الأهلي



وفتح مسئولي النادي الأهلي خطآ ساخنا مع عمرو مرعي للحصول علي خدماته حيث يعد الحل السحري لأزمة العقم التهديفي داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة بعد اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي وفقا للوائح اتحاد الكرة.

عمرو مرعي وقع للأهلي



ووقع عمرو مرعي عقود انتقاله للنادي الأهلي، لحين حسم المفاوضات مع نادي بيراميدز، الذى أبدى ترحيب برحيل اللاعب لصفوف الزمالك منذ ساعات قبل دخول المارد الأحمر فى الصفقة.