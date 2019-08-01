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شكرا لقرائتكم موسم تعديل العقود فى الزمالك يضع "جنش" فى مرمى المهددين بالرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أزمة جديدة قد تدور رحاها داخل جنبات الزمالك فى الفترة الأخيرة، فى ظل سعى الإدارة المتواصل، لتعديل عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم، طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء.
وألمح بعض المرقبون أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأبيض، أبدى بعض الاستياء من عدم تحدث الإدارة عن تعديل عقده أسوة بزملائه، سالفى الذكر، وهو ما قد يجعله يطلب فى الفترة القادمة تعديل عقده، من أجل البقاء فى النادى.
عواد السبب فى طلب جنش
وجاء طلب جنش بسبب تعاقد النادى مع الحراس الثلاثه الجديدة وعلى راسهم محمد عواد الذى جاء للزمالك بـ 35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش لمدة خمس مواسم مقبلة.
ثلاثى حراس جديد
وكان على راس الحراس التى تعاقد الزمالك معاهم هو محمد عواد حارس الإسماعيلي السابق و محمد أبو جبل من سموحة، محمد صبحى من نادى بتروجت الهابط للقسم الثانى.
جنش القائمة الافريقية للزمالكوقيد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا فى قائمته الافريقية، على حساب محمود جنش من القائمة بسبب الاصابة بقطع فى وتر أكيلس.
ويستهل الزمالك مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بمواجهة ديكادها بطل الصومال يوم 11 من شهر أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى .
جنش يهدد الزمالكهدد جنش نادى الزمالك فى حال عدم تعديل العقد الحالى له مع النادى فسيرحل عن القلعة البيضاء فى يناير القادم لعدم وجود التقدير المالى المطلوب من مسئولى الفريق الابيض.
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