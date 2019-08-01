شكرا لقرائتكم موسم تعديل العقود فى الزمالك يضع "جنش" فى مرمى المهددين بالرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة قد تدور رحاها داخل جنبات الزمالك فى الفترة الأخيرة، فى ظل سعى الإدارة المتواصل، لتعديل عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم، طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء.

وألمح بعض المرقبون أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأبيض، أبدى بعض الاستياء من عدم تحدث الإدارة عن تعديل عقده أسوة بزملائه، سالفى الذكر، وهو ما قد يجعله يطلب فى الفترة القادمة تعديل عقده، من أجل البقاء فى النادى.

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عواد السبب فى طلب جنش وتعاقد نادى الزمالك مع ثلاثى جديد لحراسة عرين القلعة البيضاء بعد اصابة جنش مع منتخب مصر فى امم افريقيا . وجاء طلب جنش بسبب تعاقد النادى مع الحراس الثلاثه الجديدة وعلى راسهم محمد عواد الذى جاء للزمالك بـ 35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش لمدة خمس مواسم مقبلة. ثلاثى حراس جديد وكان على راس الحراس التى تعاقد الزمالك معاهم هو محمد عواد حارس الإسماعيلي السابق و محمد أبو جبل من سموحة، محمد صبحى من نادى بتروجت الهابط للقسم الثانى. جنش القائمة الافريقية للزمالك وقيد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا فى قائمته الافريقية، على حساب محمود جنش من القائمة بسبب الاصابة بقطع فى وتر أكيلس. وقيد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا فى قائمته الافريقية، على حساب محمود جنش من القائمة بسبب الاصابة بقطع فى وتر أكيلس.