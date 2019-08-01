شكرا لقرائتكم عبد العزيز عبد الشافى مستشارًا فنيا لنادى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصب نادي بيراميدز، عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي الأسبق، مستشارًا فنيًا لإدارة النادي .

ونشر نادي بيراميدز بيان جاء فيه : "يسعد نادي بيراميدز إف سي، الإعلان عن تكليف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة ، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".

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كان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفنى السابق للأهلى، اعتذر عن منصبه فى نادى بيراميدز، فى 22 يولو الماضى، الأمر الذى يؤكد عودة البدرى لقيادة فنية خلال الفترة المقبلة.