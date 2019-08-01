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اتحاد الكرة يصدر قرارا بتوثيق عقود المدربين بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل اصدر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم، قرارًا بتوثيق عقود المديرين الفنيين بداية من الموسم الكروي الجديد 2019 -2020 لأول مرة فى تاريخ الجبلاية.

 

جاء الهدف من قرار إعتماد وتوثيق عقود المدربين مع أنديتهم أسوة بعقود اللاعبين من أجل الحفاظ على حقوق كل طرف فى حالة حدوث أزمة .

 

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وشهدت الفترة الأخيرة أزمات بين المدربين و الأندية و يلجأ الطرفين لاتحاد الكرة فى حالة الشكوي للحصول على حقوقه .

 

واستقر مسئولو الجبلاية رسمياً على تطبيق قرار توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد الذى ينطلق فى النصف الثانى من سبتمبر.

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