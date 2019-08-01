شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدر قرارا بتوثيق عقود المدربين بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء الهدف من قرار إعتماد وتوثيق عقود المدربين مع أنديتهم أسوة بعقود اللاعبين من أجل الحفاظ على حقوق كل طرف فى حالة حدوث أزمة .
وشهدت الفترة الأخيرة أزمات بين المدربين و الأندية و يلجأ الطرفين لاتحاد الكرة فى حالة الشكوي للحصول على حقوقه .
واستقر مسئولو الجبلاية رسمياً على تطبيق قرار توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد الذى ينطلق فى النصف الثانى من سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصدر قرارا بتوثيق عقود المدربين بالموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.