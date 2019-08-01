شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدر قرارا بتوثيق عقود المدربين بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصدر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم، قرارًا بتوثيق عقود المديرين الفنيين بداية من الموسم الكروي الجديد 2019 -2020 لأول مرة فى تاريخ الجبلاية.

جاء الهدف من قرار إعتماد وتوثيق عقود المدربين مع أنديتهم أسوة بعقود اللاعبين من أجل الحفاظ على حقوق كل طرف فى حالة حدوث أزمة .

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وشهدت الفترة الأخيرة أزمات بين المدربين و الأندية و يلجأ الطرفين لاتحاد الكرة فى حالة الشكوي للحصول على حقوقه .

واستقر مسئولو الجبلاية رسمياً على تطبيق قرار توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد الذى ينطلق فى النصف الثانى من سبتمبر.