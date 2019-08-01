لهذه الأسباب.. محمد عواد حارس مرمى الزمالك الأساسى بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يعتمد نادى الزمالك على الحارس محمد عواد فى مركز حارسة المرمى بالموسم الجديد فى بطولة إفريقيا والدورى المصرى. وجاءت قيمة انتقال عواد للزمالك مقدرة بـ 35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمي بالفريق الأبيض بضم عواد الذي أصبح حارسا للأبيض لمدة خمس مواسم مقبلة. Advertisements إصابة جنش ويستهل الزمالك مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بمواجهة ديكادها بطل الصومال يوم 11 من شهر أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى. اصاب جنش بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد. خروج جنش من القائمة الافريقية رفع نادى الزمالك إسم محمود جنش من القائمة الافريقية و المحلية بسبب الاصابة بقطع فى وتر أكيلس. عدم قيد محمد صبحى لم يقيد نادى الزمالك الحراس الصاعد محمد صبحى فى قائمة افريقية و اكتفى فقط بقيد ابو جبل و عواد لم يقيد نادى الزمالك الحراس الصاعد محمد صبحى فى قائمة افريقية و اكتفى فقط بقيد ابو جبل و عواد

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