شكرا لقرائتكم وفد من "فيفا" يزور اتحاد الكرة ويتفقد مشروع الهدف 6 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة إلى جانب تفقد مشروع الهدف التابع للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر،فور وصوله يوم 6 أغسطس القادم . يضم وفد الفيفا كلاً من رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحوكمة "مكافحة الفساد" ويزوران اتحاد الكرة بالإضافة إلى مشروع الهدف الذى يتم تطويره. أنشأ الاتحاد الدولي فى عهد السويسري جوزيف بلاتر لجنة "الحوكمة" لمكافحة الفساد وقوانين الانضباط فى الفيفا والاتحادات الأهلية.

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