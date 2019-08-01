شكرا لقرائتكم الطلائع يؤجل جراحة أحمد هانى لإخضاعه إلى فحوصات أخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبي لنادي طلائع الجيش تأجيل جراحة أحمد هاني ظهير الفريق بعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية ، نظرا لإجراء فحوصات اخري علي موضع الإصابة. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في ودية الطلائع مع خورفكان شارقة الاماراتي التي أقيمت أمس وفاز بها الطلائع بثلاثية ودية ونقل هاني للمستشفي فور تعرضه للإصابة لتثبت الأشعة حاجته لإجراء الجراحة وغيابه عن الملاعب أربعة شهور Advertisements وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب . وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39

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