شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى ترحب بإعارة ناصر ماهر لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّبت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي بإعارة ناصر ماهر لاعب الفريق إلى أحد الأندية المحلية أو الخارجية لمدة موسماً. ولم يُشارك ناصر ماهر في مباريات الفريق الأشهر الماضية مع الأهلي فيما كان لاعباً أساسياً في الدور الأول من بطولة الدوري تقريباً. Advertisements وخرج ناصر ماهر من قائمة الأهلي الأفريقية التى أرسلها الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وهو ما يُعزز فرص إنتقاله لإحدى الأندية المحلية أو الخارجية لمدة ستة أشهر أو موسماً. وأبدت لجنة التخطيط بالأهلي ترحيبها بإعارة ناصر ماهر وهو نفغس رأي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خاصة بعد التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز حيث يلعب ناصر وقفش في نفس المركز. ويترأس الدكتور طه أسماعيل لجنة التخطيط بالاهلي وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلى ترحب بإعارة ناصر ماهر لمدة موسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.