شكرا لقرائتكم مسئولو الجبلاية يعلنون قيد الاتحاد الإفريقى للمغربى أوناجم بقائمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الوداد المغربى قد أصدر بطاقة أوناجم لصالح الزمالك بداية من اليوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس الجارى بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يذكر أن الزمالك قد حصل على خدمات محمد أوناجم مقابل مليون و500 ألف دولار من الوداد، بجانب إعارة كاسونجو ووصل اللاعب إلى القاهرة فى الأيام الأخيرة، وتم تقديمه ضمن صفقات الفريق الأبيض الجديدة.
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