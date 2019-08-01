شكرا لقرائتكم الشيخ مودعا نجيب: من أنضف الشخصيات وجمهور الأهلى مبينساش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى على نشر صورة لمحمد نجيب عقب رحيله عن القلعة الحمراء، عبر صفحته الرسمية مدونًا: "من انضف وأرجل الشخصيات اللى ممكن تقابلها فى حياتك جمهور الاهلى مبينساش بالتوفيق .. يارجولة".

رحل محمد نجيب، مدافع الأهلى، إلى الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قضاء 8 سنوات داخل جدران الجزيرة، حيث انضم يوم 1 أغسطيس 2011 خاض خلالها 246 مباراة بالبطولات المختلفة بالقميص الأحمر.

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وشارك محمد نجيب فى 106 مباريات مع الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز و40 فى دورى أبطال أفريقيا و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصرى و5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للاندية وأحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف.