شكرا لقرائتكم الأهلى فى انتظار الجهات الأمنية لتحديد ملعب استضافة "اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري مسئولو النادي الاهلي إتصالات مع الجهات الأمنية من أجل حسم عدة أمور خاصة بمباراتي الأحمر أمام فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتهما داخل مصر.

ويتفاوض الأهلي مع الجهات الأمنية حالياً بشأن ملعبي مباراتي الذهاب والعودة وكذلك الجمهور الذي سيحضر المواجهتين.

كان فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان قد وافق على خوض مباراتيه مع الاهلي فى ذهاب وإياب دور الـ64 للنسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال أفريقيا داخل مصر.

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وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين بطلى مصر وجنوب السودان لإقامة مباراة الذهاب بمصر بعدما كان مُقرراً خوضها فى جنوب السودان، لكن ملعب فريق "إطلع برة" مازال غير جاهز لاستضافة المباراة.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس الجارى بمصر وتحديداً باستاد السلام على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس بمصر.