شكرا لقرائتكم الخضير والشمري يضبطان مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تقررت يوم الخميس مشاركة الحكمين السعوديين تركي الخضير وخلف الشمري، لإدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق.
وكانت قد بدأت البطولة يوم الثلاثاء، إذ فاز العراق على لبنان بهدف دون رد، وفلسطين على اليمن بالنتيجة نفسها.
وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة أمام الكويت في الرابع من أغسطس الجاري على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخضير والشمري يضبطان مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.