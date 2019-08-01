شكرا لقرائتكم الخضير والشمري يضبطان مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقررت يوم الخميس مشاركة الحكمين السعوديين تركي الخضير وخلف الشمري، لإدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق.

وكانت قد بدأت البطولة يوم الثلاثاء، إذ فاز العراق على لبنان بهدف دون رد، وفلسطين على اليمن بالنتيجة نفسها.

وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة أمام الكويت في الرابع من أغسطس الجاري على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.