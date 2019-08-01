عبد العزيز عبد الشافي مستشارًا فنيًا لبيراميدز

الموجز أعلن نادي بيراميدز "الأسيوطي" سابقاً عن التعاقد مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني للنادي. ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر، صورة تجمع المدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد، وعبد العزيز عبدالشافي المستشار الفني الجديد للنادي. وتمنت إدارة نادي بيرامديز لزيزو التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه.

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