بيراميدز يُعلن عبد العزيز عبد الشافي مستشارًا فنيًا له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن نادي بيراميدز إف سي، تكليفه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
وتمنى نادي بيراميدز إف سي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، التوفيق لزيزو خلال الفترة المقبلة بما يخدم النادي ويُحقق أهدافه.
وكان الأهلي قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي إلغاء لجنة الكرة، موجهًا الشكر لعبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق.
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