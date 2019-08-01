الأهلي يعلن تعاقده مع استاد القاهرة لاستضافة مبارياته بانتظار انتهاء الصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأنه وقعوا التعاقد مع هيئة استاد القاهرة من أجل استضافة كافة مباريات الفريق المحلية والأفريقية خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وقال مرجان في تصريحاته اليوم الخميس إن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة، منذ فترة، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية، بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم الأمم الأفريقية، وكذلك، الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظمٍ وآمن للغاية.

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وأضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة، والعرض على مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي، والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة.

وصرح علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة في وقت سابق بأن أرض الملعب تخضع لأعمال الزراعة الشتوية في الوقت الحالي ويأمل في أن يتم الانتهاء من الأعمال مع نهائي كأس مصر أو كأس السوبر المحلي.