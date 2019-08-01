الزمالك يُعلن نهاية أزمة المغربي أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن نادي الزمالك عن أنه تم قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق في القائمة الإفريقية للأبيض. وكان الزمالك قد حصل على خدمات اللاعب خلال الساعات الماضية قادمًا من الوداد المغربي. ولم يُفلح الزمالك في قيد اللاعب في القائمة الإفريقية بسبب عطل فني في النظام الخاص بالكاف بحسب النادي. وذكر الزمالك في بيانه الصادر اليوم الخميس أنه تم إنهاء هذه الأزمة وقيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

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