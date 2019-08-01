ستاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد مرجان المدير التنفيذي في النادي الأهلي، إن النادي القاهري تلقى موافقة من هيئة ستاد القاهرة تفيد بالموافقة على استضافة مباريات الأحمر.

وأضاف مرجان من خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس أن إدارة النادي الأهلي تلقت موافقة على خوض المباريات هناك بعد طلب تقدمت به إدارة النادي.

واستضاف ستاد القاهرة عدد من المباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي جرت على أرض مصر 2019.