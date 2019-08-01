مصدر بالزمالك يكشف تطورات الحصول على ثنائي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن وجود محاولات من جانب إدارة القلعة البيضاء لحسم صفقة أي من ثنائي فريق بيراميدز عمر جابر أو رجب بكار ظهيري الفريق.
وأضاف المصدر - الذي تحفظ على عدم الإعلان عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة تواصل مع رجب بكار عن طريق وكيله تامر النحاس.
وحاول نجل رئيس الزمالك معرفة رأي اللاعب في الانضمام للزمالك ليرحب بكار في الانتقال لصفوف الأبيض.
في المقابل، تمسكت إدارة بيراميدز بالإبقاء على بكار في الموسم المقبل ليتم تحويل المفاوضات مع عمر جابر.
المصدر أوضح أن مفاوضات الزمالك مع عمر جابر لم تكتمل بسبب رغبة اللاعب في الحصول على مقابل مادي يصل لـ10 ملايين جنيه سنويًا في حين عرض الزمالك 8 ملايين جنيه.
وكان نادي بيراميدز أعلن منذ قليل تواجد عمر جابر ورجب بكار في قائمة الأفريقية للفريق استعدادًا للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية بالنسخة المقبلة.
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