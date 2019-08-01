الأهلي يحصل على توقيع حارس الأهلي ويمدد إعارة أكرم وريان والجزار

نجح نادي الجونة في التعاقد رسميا مع عمر رضوان حارس مرمى فريق الشباب بالأهلي. ولعب رضوان مع الجونة معارًا له في الموسم الماضي، وقدم مستوى مميز للغاية حيث شارك في 19 مباراة. كما نجح نادي الجونة في تجديد استعارة الثلاثي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان لمدة موسم أخر.

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