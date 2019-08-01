عبدالعزيز عبدالشافي مستشارًا فنيًا لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز إف سي، عن تكليف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، بتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة. النادي الأهلي السابق، بتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر ان زيزو رحل عن الاهلي في موسم 2018 حيث كان يتولي منصب المدير الرياضي بالنادي.

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