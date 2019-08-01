صحيفة ألمانية : ساني يوافق على الانتقال إلي بايرن ميونخ

ليروي ساني كتب - محمد مجدي أكدت صحيفة "كيكر" الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ اقتربت من ضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأَوضحت الصحيفة أن ساني قرر الانتقال لبايرن ميونيخ مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4-5 سنوات. كان اللاعب قد انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2017–18 بعد مساعدة السيتي على الفوز بالدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. سيتي في عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2017–18 بعد مساعدة السيتي على الفوز بالدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. الإمام الأكبر يتبرع لبيت الزكاة وتحيا مصر وشفاء الأورمان بالأقصر من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية 01 أغسطس 2019 أخبار وتقارير

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