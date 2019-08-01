بالصور.. عمرو وردة يثير الجدل حول مصيره مع باوك

ظهر الدولي المصري عمرو وردة لاعب باوك اليونانى، خلال تدريبات فريقه صباح اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد. ونشر وردة صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من داخل معسكر فريق باوك ليثير الجدل حول مصيره مع الفريق في الموسم المقبل. حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من داخل معسكر فريق باوك ليثير الجدل حول مصيره مع الفريق في الموسم المقبل. وانتشرت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة تؤكد على رحيل وردة من الفريق اليوناني، وذلك بعد زيادة الأزمة مع رازفان لوتشيسكو، المدير الفنى للفريق.

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