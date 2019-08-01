أستون فيلا يتعاقد مع لاعب منتخب زيمبابوي

أعلن نادى أستون فيلا عن التعاقد مع الزيمبابوى مارفيلوس ناكامبا لاعب خط وسط نادى كلوب بروج البلجيكى لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقالت صحيفة "سكاى سبورتس " الانجليزية بأن النادى تعاقد مع اللاعب مقابل 11 مليون جنية أسترلينى .

وأكد ديان سميث المدير الفنى لأستون فيلا بأن اللاعب يتوافق مع المعايير التى يبحث عنها النادى ، يتميز بالتحرك الجيد و سيتأقلم مع طريقة لاعب الفريق .

بدأ ناكامبا صاحب ال 25 عاماً مسيراته الأحترافية مع فريق بانتو روفرز عام 2010 لينتقل الى نادى نانسى عام 2012 ، ثم الى نادى فيتيس ارنهم عام 2014 ومنه الى نادى كلوب بروج .

مع اللاعب مقابل 11 مليون جنية أسترلينى .وأكد ديان سميث المدير الفنى لأستون فيلا بأن اللاعب يتوافق مع المعايير التى يبحث عنها النادى ، يتميز بالتحرك الجيد و سيتأقلم مع طريقة لاعب الفريق .بدأ ناكامبا صاحب ال 25 عاماً مسيراته الأحترافية مع فريق بانتو روفرز عام 2010 لينتقل الى نادى نانسى عام 2012 ، ثم الى نادى فيتيس ارنهم عام 2014 ومنه الى نادى كلوب بروج .

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