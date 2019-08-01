خاض الدولي المصري أحمد المحمدى نجم فريق استون فيلا الإنجليزى، تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الخميس، استعدادا للموسم المقبل. ونشر أحمد المحمدى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عددا من الصور له بمعسكر الفريق وعلق بوجه ضاحك. بوجه ضاحك. وكان أستون فيلا نجح في الحصول على توقيع الجناح محمود حسن تريزيجيه خلال الصيف الحالي قادما من صفوف قاسم باشا التركي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد المحمدي يشارك في تدريبات أستون فيلا استعدادا للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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