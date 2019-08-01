اتحاد التجديف يبرر النتائج السلبية في بطولة العالم

علق مصدر بالاتحاد المصري للتجديف على نتائج اللاعبين المصريين السلبية خلال بطولة العالم التي أقيمت في أمريكا. وقال المصدر المسؤول داخل الاتحاد أن فشل اللاعبين المصريين في بطولة العالم بامريكا يرجع لعدم تأهيلهم بشكل كاف للبطولة بسبب تصليحات في بحيرة المنتزه التي يؤدي فيها اللاعبين التدريبات. كاف للبطولة بسبب تصليحات في بحيرة المنتزه التي يؤدي فيها اللاعبين التدريبات. ولم يحقق منتخب التجديف المصري النتائج المنتظرة في بطولة العالم بأمريكا.

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