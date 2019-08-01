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نادي أسوان يدرس عروض رعاية فريق الكرة في الدوري الممتاز

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أجرى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، العديد من الاتصالات من أجل الحصول على أفضل العروض لحقوق الرعاية

لفريق الكرة فى الدورى الممتاز.

وتدرس إدارة أسوان في الوقت الحالي

أفضل العروض المقدمه، من أجل تنمية الموارد واستثمار قيمة وجود فريق الكرة بالدورى الممتاز.

ويستعد نادي أسوان للعودة للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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