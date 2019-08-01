رسميًا .. آرسنال يتعاقد مع نيكولاس بيبي

أعلن نادي آرسنال الانجليزي عبر موقعه الرسمي اتمام التعاقد مع اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي نجم فريق ليل الفرنسي كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. جاء ذلك عقب إنهاء النادي اللندني الأوراق الخاصة بتصريح العمل للاعب اليوم الخميس، وسوف يرتدي القميص رقم 19. الخاصة بتصريح العمل للاعب اليوم الخميس، وسوف يرتدي القميص رقم 19. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 72 مليون يوور ليكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية.

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