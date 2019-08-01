الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم المنتخب الأوغندي

حصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على توقيع الدولي الأوغندي إيمانويل أوكوي، بعقد يمتد لموسمين. بعقد يمتد لموسمين. وكان أوكوي شارك مؤخرًا مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر، وأحرز هدفين لمنتخب أوغندا في البطولة .

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