تفاصيل لجنة اتحاد الكرة لوضع تصور لمسابقتي القسم الثاني والثالث

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا اليوم الخميس حول تفاصيل اللجنة التي تم تشكيلها من أعضاء عمومية الاتحاد بشأن مسابقتي القسم الثاني والثالث.
وقالت الجبلاية في بيانها: " يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن ما تم تشكيله منلجنة تضم عددا من السادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كان بهدف وضع تصور لشكل مسابقتي القسم الثاني والثالث في الموسم القادم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الجلسة الودية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 26/7/2019 ، وكانت مهمة هذه اللجنة المشاركة مع رئيسي لجنتي القسمين الثانى و الثالث والشؤون القانونية بالاتحاد لدراسة التصورات المقترحة لشكل المسابقة الموسم المقبل 2019/2020، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنه لاتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية بما يحقق العدالة لجميع الأندية ".
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