رياضة | تقارير.. نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي برشلونة الاسباني بالحصول على خدمات البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة لا يستبعد التعاقد مع البرازيلي "نيمار" علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع وضع خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في عام 2020.

ويحاول نادي برشلونة التوصل إلي إتفاق نهائي مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، في ظل تمسك النادي الباريسي بالحصول على مبلغ 300 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.