رياضة | نجم يوفنتوس يصل لإنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية مع إيفرتون

وصل النجم الإيطالي الشاب مويس كين، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، لإجراء الفحوصات الطبية بنادى إيفرتون، تمهيدًا للانتقال الرسمي إلى "التوفيز" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الجدير بالذكر ان إيفرتون قد أبرم إتفاقية مع نادي يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب الإيطالي بشكل نهائى، مقابل 40 مليون يورو، في حين لا يتضمن الاتفاق أي شرط على إعادة شرائه من جانب البيانكونيري.

ووصل مويس كين لقاعدة إيفرتون التدريبية في ليفربول اليوم لإجراء فحص طبي وقد وافق على عقد مدته خمس سنوات بقيمة ثلاثة ملايين يورو سنويًا.