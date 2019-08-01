رياضة | تصريح جديد من نيمار يُشعل النيران في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من نيمار يُشعل النيران في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال البرازيلي نيمار يثير حفيظة جماهير نادي باريس سان جيرمان بسبب تصريحه بأن أهم لحظاته هي ريمونتادا برشلونة على النادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار في فيلم وثائقي سيبث قريباً تحدث فيه عن أبرز اللحظات في مسيرته، وكرر تصريحه: "أهم لحظة في مسيرتي الكروية هي الريمونتادا مع برشلونة ضد باريس سان جيرمان".

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ويريد نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة مجدداً إلى برشلونة بأي ثمن وذلك بعد توتر علاقته مع ناصر الخليفي وتقديم البارسا عروضاً جادةً للتعاقد معه.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد ضم نيمار في 2017 من برشلونة بعد دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.