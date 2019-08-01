رياضة | توتنهام يقترب من ضرب مانشستر يونايتد وخطف نجم الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من ضرب مانشستر يونايتد وخطف نجم الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتوجيه ضربة من العيار الثقيل لنظيره مانشستر يونايتد، وخطف صفقة الموسم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره "RTP" وهو "أكثر المصادر البرتغالية ثقةً" فإن وفد من نادي توتنهام يتواجد في مدينة لشبونة البرتغالية، من أجل التفاوض حول نجم الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديز.

ومن الجدير بالذكر ان قيمة العرض الذي سيقدمه توتنهام غير معروفة حتى الآن، ولكن رئيس سبورتينج لشبونة صرح من قبل أنه لن يسمح بخروج اللاعب بأقل من 65 مليون يورو.