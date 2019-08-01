رياضة | عصام عبد المنعم: ساويرس طلب مني تشكيل قائمة لخوص انتخابات الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد المنعم: ساويرس طلب مني تشكيل قائمة لخوص انتخابات الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق ، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس طلب منه تشكيل قائمة لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لستوديو ٩٣.٧ عبر راديو أون سبورت إف إم ، أن المهندس نجيب ساويرس تواصل معه من أجل تكوين قائمة متكاملة من الشخصيات الرياضية العامة للدخول في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، بهدف تطوير إدارة الكرة المصرية وصناعة مستقبلها بصورةٍ جيدة.

Advertisements

وحول الشخصيات التي يُرّشحها عبد المنعم للدخول في هذه القائمة ، أوضح رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه يرشح الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق للتواجد ضمن القائمة ، كما يتمنى أن تضم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وإن كان يرى صعوبة في ذلك بسبب انشغال الخطيب بمهمة رئاسة القلعة الحمراء وصعوبة تقديمه استقالته من النادي حاليًا.