رياضة | التشيرينغيتو: حُسم أمر نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينغيتو: حُسم أمر نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يلعب مرة أخري في صفوف الفريق الباريسي، وأنه سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، أن في فرنسا يأكدون مرارًا وتكرارًا بأن نيمار لن يلعب في باريس سان جيرمان مرة أخري، فالأمر مُنتهي تمامًا بالنسبة للاعب فهو يري نفسه لاعبًا في صفوف برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية بأن نيمار سيرحل عن صفوف باريس خلال الميركاتو الحالي، وأن المفاوضات مع مسؤولي برشلونة تسير في الطريق الصحيح حتي الآن.