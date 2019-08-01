رياضة | بيان من الجبلاية بشأن مسابقتي القسم الثاني والثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من الجبلاية بشأن مسابقتي القسم الثاني والثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن ما تم تشكيله من لجنة تضم عددا من السادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كان بهدف وضع تصور لشكل مسابقتي القسم الثاني والثالث في الموسم القادم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الجلسة الودية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 26/7/2019.

وكانت مهمة هذه اللجنة المشاركة مع رئيسي لجنتي القسمين الثانى و الثالث والشؤن القانونية بالاتحاد لدراسة التصورات المقترحة لشكل المسابقة الموسم المقبل 2019/2020، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنه لاتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية بما يحقق العداله لجميع الأندية.