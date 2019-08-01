رياضة | صحيفة ميرور: باريس سان جيرمان يحدد مبلغًا فلكيًا للاستغناء عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة ميرور: باريس سان جيرمان يحدد مبلغًا فلكيًا للاستغناء عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي باريس سان جيرمان إلى التخلص من خدمات لاعبه نيمار جونيور وبيعه إلى برشلونة وذلك خلال الفترة الحالية ولكن بشرط الحصول على الأموال المطلوبة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الانجليزية، إلى أن إدارة باريس قد طلبت إنهاء صفقة نيمار قبل أولى مبارياتهم في الدوري الفرنسي والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس.

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ويذكر أن سوق الانتقالات الصيفية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر في فرنسا وإسبانيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مبلغ 300 مليون يورو لبيع نجمه نيمار.

وأكدت الصحيفة أن نيمار قد وافق على عرض برشلونة بالانتقال إلى كامب نو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء في الصيف المقبل إلا أن إدارة باريس لا تريد سوى الأموال خلال الميركاتو الحالي.