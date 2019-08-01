رياضة | تعرف على رسالة متعب في الذكرى الأولى لاعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على رسالة متعب في الذكرى الأولى لاعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن خالص شكره وامتنانه لمحبيه من جماهير القلعة الحمراء بمناسبة الذكرى الأولي لاعتزالة كرة القدم.

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وقام " القناص" بنشر صورة بقميص النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" معلقا: "شكرا لكل من تذكرنى فى يوم اعتزالي".

ويتمتع عماد متعب بمسيرة حافلة بالإنجازات مع النادى الأهلي ، حيث بدأت عام 2003 لتستمر لمدة 15 عاما داخل الملاعب ، ويعد من أهم مهاجمى الكرة المصرية والإفريقية على مدار تاريخها ، وأفضل هداف فى مصر فى العقدين الأخيرين.