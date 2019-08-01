رياضة | يوفنتوس ومانشستر سيتي يقتربا من إغلاق صفقة تبادلية قوية

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قرر إعادة فتح المفاوضات مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو.

وأفادت التقارير الإيطالية أن مانشستر سيتي مازال يعرض لاعبه البرازيلي دانيلو، ليكون جزء من الصفقة، لكن يوفنتوس يدرس الأمر لكن يريد 60 مليون يورو للتخلي عن كانسيلو.

واقترب بذلك كانسيلو من إيجاد حلاً لوضعيته غير الواضحة مع فريق يوفنتوس بعد أن أبدى مدربه الإيطالي ماويسيو ساري عدم قناعته به، وكذلك رغبته في الذهاب لفريقٍ جديد.