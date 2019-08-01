رياضة | مورينيو يوجه رسالة إلى تشيلسي

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طالب جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي من مسئولي البلوز التمسك بكورت زوما وأكد قناعته بجودة المدافع الفرنسي.
وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هل ان تشيلسي بحاجة إلى مدافع مركزي؟ هناك كورت زوما! الفريق لا يحتاج إلى شراء أي شخص ولا إلى إنفاق المال. هناك زوما!".
وأضاف: "لعب لتشيلسي ولعب مع ستوك سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب مع المنتخب الفرنسي. أنتم تريدون لاعبا مدافعا؟ أنتم تملكونه بالفعل".
واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "مشكلة تشيلسي الوحيدة واضحة وهي خسارة لاعب هائل. كان إيدن هازارد لاعبًا خاصًا وفقده النادي".