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رياضة | مورينيو يوجه رسالة إلى تشيلسي

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طالب جوزيه مورينيو​ المدير الفني السابق لتشيلسي من مسئولي البلوز التمسك بكورت زوما وأكد قناعته بجودة المدافع الفرنسي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هل ان تشيلسي بحاجة إلى مدافع مركزي؟ هناك كورت زوما! الفريق لا يحتاج إلى شراء أي شخص ولا إلى إنفاق المال. هناك زوما!".

وأضاف: "لعب لتشيلسي ولعب مع ​ستوك سيتي​ وإيفرتون في ​ الممتاز​ ولعب مع ​المنتخب الفرنسي​. أنتم تريدون لاعبا مدافعا؟ أنتم تملكونه بالفعل".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "مشكلة تشيلسي الوحيدة واضحة وهي خسارة لاعب هائل. كان ​إيدن هازارد​ لاعبًا خاصًا وفقده النادي".

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