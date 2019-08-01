رياضة | مورينيو يوجه رسالة إلى تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يوجه رسالة إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جوزيه مورينيو​ المدير الفني السابق لتشيلسي من مسئولي البلوز التمسك بكورت زوما وأكد قناعته بجودة المدافع الفرنسي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هل ان تشيلسي بحاجة إلى مدافع مركزي؟ هناك كورت زوما! الفريق لا يحتاج إلى شراء أي شخص ولا إلى إنفاق المال. هناك زوما!".

وأضاف: "لعب لتشيلسي ولعب مع ​ستوك سيتي​ وإيفرتون في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ ولعب مع ​المنتخب الفرنسي​. أنتم تريدون لاعبا مدافعا؟ أنتم تملكونه بالفعل".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "مشكلة تشيلسي الوحيدة واضحة وهي خسارة لاعب هائل. كان ​إيدن هازارد​ لاعبًا خاصًا وفقده النادي".