رياضة | تقارير: ديبالا قرر الإنتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ديبالا قرر الإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وافق على الإنتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وقال الصفي الشهير "روميو أجريستي" من صحيفة "Goal Italia" ان مانشستر يونايتد يعرض على ديبالا راتبًا سنويًا يبلغ 10.5 مليون يورو [زيادة 3 مليون عن راتبه في يوفنتوس]، وكل ما يتبقى في الصفقة الآن هو موافقة اللاعب.

وأضاف أجريستي، بأن ديبالا توجه إلى منزله مباشرةً بعد وصوله إلى مدينة تورينو، ولا يوجد ما يشير إلى أنه سيقابل مدربه ماوريسيو ساري اليوم.