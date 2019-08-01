رياضة | بيان من اتحاد الكرة بشأن تعديلات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من اتحاد الكرة بشأن تعديلات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن ما تم تشكيله من لجنة تضم عددا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لوضع تصور لشكل مسابقتي القسم الثاني والثالث في الموسم القادم، جاء بناء على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار الإتحاد في بيان رسمي أن مهمة هذه اللجنة كانت المشاركة مع رئيسي لجنتي القسمين الثانى و الثالث والشؤن القانونية بالاتحاد لدراسة التصورات المقترحة لشكل المسابقة الموسم المقبل 2019/2020، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنه لاتخاذ القرار المناسب لصالح الكرة المصرية بما يحقق العداله لجميع الأندية.

وكانت اللجنة قد قررت زيادة عدد فرق القسم الثاني، من 12 فريق إلى 16 فريق، مع هبوط 4 أندية من كل مجموعة للقسم الثالث.