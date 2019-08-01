شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد إعارة الثلاثى أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادى الأهلي إعارة الثلاثي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لمدة موسم آخر لفريق الجونة، بعد إنتهاء إعارتهم السابقة في الصيف الجاري. كما وافق مسئولو الأهلي على بيع الحارس عمر رضوان نهائيا للجونة بعد انتهاء إعارته لمدة موسم. وجدد نادى الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

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