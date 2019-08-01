الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الهداف الأوغندى إيمانويل أوكوى...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة انتقال نجم منتخب أوغندا الأول إيمانويل أوكوي، والذى شارك مؤخراً مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الإفريقية بمصر، وأحرز هدفين لمنتخب أوغندا فى البطولة، ويذكر أيضاً أن اللاعب أستطاع التسجيل فى شباك المنتخب القومى المصرى خلال التصفيات المؤهلة لكأس العام عام 2017.
ووقع "إيمانويل" مواليد 1992 عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسمين، وسبق لـ"إيمانويل" اللعب لأندية النجم الرياضي الساحلى "تونس"، ونادى سوندرييسكه "الدنمارك" ونادي سيمبا "تنزانيا" و نادى يانج أفريكانز " تنزانيا " بحضور طلعت يوسف رئيس الجهاز و اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة.
وأشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية والبدنية لـ"إيمانويل أوكوي" وأثنى كثيراً على نجاح إدارة النادى في إتمام التعاقد مع اللاعب، وأوضح أن "إيمانويل" سيمثل إضافة حقيقة لخط هجوم زعيم الثغر لما يمتلكه من قدرات تهديفية مميزة.
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