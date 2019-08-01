شكرا لقرائتكم ناشئات السلة يهزمن تنزانيا ويصعدن لنصف نهائى بطولة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع أنجولا فى قبل نهائى البطولة الأفريقية ، بعد أن تغلب على أوغندا وخسر من مالى، وفاز أمام جنوب إفريقيا بانسحاب الأخير من المباراة التى تم إلغاؤها.
وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تانر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.
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