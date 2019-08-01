شكرا لقرائتكم ناشئات السلة يهزمن تنزانيا ويصعدن لنصف نهائى بطولة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح منتخب ناشئات كرة السلة تحت 16 سنة نظيره التنزانى بنتيجة 88/41، بمنافسات البطولة الإفريقية التى تقام برواندا ، وضمن منتخب ناشئات الفراعنة الصعود إلى نصف نهائى البطولة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع أنجولا فى قبل نهائى البطولة الأفريقية ، بعد أن تغلب على أوغندا وخسر من مالى، وفاز أمام جنوب إفريقيا بانسحاب الأخير من المباراة التى تم إلغاؤها.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تانر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.