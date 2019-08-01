شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن قيد محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي الزمالك، قيد المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الجديد، فى القائمة الأفريقية، بعدما شهدت الساعات الأخيرة، أزمة فى قيد اللاعب.

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وذكر الموقع الرسمى لنادي الزمالك، أن أزمة قيد محمد أوناجم ، في قائمة الفريق الأفريقية انتهت، حيث كان سبب تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وأكد موقع الزمالك الرسمى أن الخطأ الفني كان من جانب السيستم، متعلقا بنقل أسم أوناجم من قائمة الوداد المغربي إلى الزمالك ، وتم إرسال أسم اللاعب في الوقت المحدد.