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الزمالك يعلن قيد محمد أوناجم فى القائمة الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي الزمالك، قيد المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الجديد، فى القائمة الأفريقية، بعدما شهدت الساعات الأخيرة، أزمة فى قيد اللاعب.

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وذكر الموقع الرسمى لنادي الزمالك، أن أزمة قيد محمد أوناجم ، في قائمة الفريق الأفريقية انتهت، حيث كان سبب تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

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وأكد موقع الزمالك الرسمى أن الخطأ الفني كان من جانب السيستم، متعلقا بنقل أسم أوناجم من قائمة الوداد المغربي إلى الزمالك ، وتم إرسال أسم اللاعب في الوقت المحدد.

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